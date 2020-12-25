Ижевск, , 14:12 — REGNUM Победителем индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону стал Кирилл Стрельцов, представляющий Московскую область. Он преодолел дистанцию 20 км за 53 минуты и 28,6 секунды, допустив два промаха.

Второе место занял Дмитрий Шамаев из Удмуртии, который отстрелял без промахов на огневых рубежах и отстал на 41,4 секунды.

Замкнул тройку Илья Гаврилов из Москвы, допустивший один промах и отставший от победителя на 51,5 секунды.

Чемпионат России по биатлону проходит в городе Ижевске.

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