Москва, , 13:57 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско продолжит работу с командой до конца сезона 2020/21. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба клуба.

«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия», — заявил Тедеско.

Как сообщало, ИА REGNUM Тедеско ранее объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком» и уйдёт из клуба после завершения сезона.

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