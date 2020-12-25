Москва, , 13:49 — REGNUM Российский боец смешанного единоборств Магомед Исмаилов может провести поединок с Александром Шлеменко в августе. Об этом 25 декабря сообщает ТАСС заявил.

«У нас в приоритете Александр Шлеменко. Мы рассчитываем провести бой ближе к августу», — сказал брат спортсмена Рамазан Исмаилов.

По его словам, у Шлеменко и Владимир Минеева разовый уровень узнаваемости и медийности, у Шлеменко очень большая аудитория.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Исмаилов и Минеев устроили массовую драку на турнире Fight Nights Global в Москве.

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