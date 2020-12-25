Москва, 25 декабря 2020, 13:43 — REGNUM Генеральным секретарём Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) избран член комиссии по восстановлению организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Александр Черкашин. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ВФЛА.
На заседании президиума ВФЛА президент организации Пётр Иванов выдвинул Черкашина на должность генсекретаря. Его кандидатуру поддержало большинство членов президиума.
С 1 января 2021 года Черкашина сменит на этом посту Андрея Конокотина.
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