Сеул, , 13:18 — REGNUM В июле 2021 года у берегов южнокорейского города Порён провинции Чхунчхон-Намдо пройдут Международные соревнования на парусных яхтах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на администрацию города.

По их словам, Кубок Парусной федерации Азии пройдёт с 22 по 26 июля.

Известно, что в соревнованиях примут участие более тысячи человек из более чем 15 стран, включая Китай, Японию и Таиланд.

В рамках международного мероприятия также состоится тематическая конференция, выставка товаров для морских видов спорта и морской фестиваль. Все участники и гости соревнований смогут прокатиться на каяках и круизной яхте.