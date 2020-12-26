Токио, , 05:34 — REGNUM Япония не желает отказываться от проведения у себя Олимпиады, не состоявшейся в этом году. Как японцы планируют проведение спортивных состязаний в короновирусных условиях, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Олимпида. Токио Иван Шилов © ИА REGNUM

Денежные затраты не смогли запугать японских энтузиастов, несмотря на то, что на перенос Олимпиады на 2021 год потребуются немалые деньги. Часть этих средств уже выделена и включает в себя не только расходы, связанные с самой Олимпиадой, но и меры противодействия коронавирусной эпидемии. Но удастся ли Японии компенсировать уже затраченные $15,83 млрд. — пока не ясно.

Ведь можно подготовить все меры безопасности, но они окажутся безрезультатными, если не получится убедить болельщиков. А сможет ли Япония зазвать к себе достаточно зрителей спортивных состязаний, чтобы окупить затраты, не говоря уже о том, чтобы заработать, зависит не только от «поведения» самого вируса. Читайте статью Анатолия Кошкина «Японцы опасаются Олимпиады в условиях пандемии».