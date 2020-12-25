Москва, , 11:56 — REGNUM Прокурор запросил для бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова, обвиняемого в избиении арбитра, 1 год и 10 месяцев ограничения свободы. Об этом 25 декабря сообщил адвокат потерпевшего Александр Островский.

«Прокурор запросил для Широкова ограничение свободы сроком 1 год 10 месяцев», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа во время матча любительских команд Широков избил арбитра Никиту Данченкова из-за того, что тот показал ему красную карточку.

Ранее стало известно, что защита футбольного арбитра Никиты Данченкова запросит проведение судебно-психиатрической экспертизы для Широкова.

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