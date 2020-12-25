Париж, , 11:32 — REGNUM Причиной увольнения главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля стал скандал в матче Лиги чемпионов с «Башакшехиром». Об этом 25 декабря сообщает Footballogue.

Напомним, в начале декабря во время скандального матча один из румынских арбитров назвал чёрным тренера турецкой команды Пьера Вебо. После этого футболисты покинули поле, обвинив судью в расизме.

Отмечается, что у Тухеля случился конфликт со своими футболистами. В раздевалке он призвал игроков ПСЖ вернуться на поле, чтобы одержать победу по спортивному принципу. Футболистам его действия не понравились. Эта ситуация стала поводом для конфликта тренера с руководством.

24 декабря стало известно, что Тухель будет уволен из ПСЖ за полгода до окончания срока контракта. Его заменит Маурисио Почеттино.

Читайте ранее в этом сюжете: ПСЖ подпишет трёхлетний контракт с Почеттино