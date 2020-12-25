Москва, , 10:57 — REGNUM Россия не сможет подавать заявки на проведение чемпионатов мира в течение двух лет. Об этом 25 декабря заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на пресс-конференции.

«То, что в течение двух лет страна не может подавать заявки, это так», — сказал Матыцин.

При этом он отметил, что соревнования, права на которые уже получены, перенесены не будут.

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, согласно которому российские спортсмены лишены права выступать на крупных международных турнирах в течение двух лет. Также на этот период России запрещено претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.