Уфа, , 10:24 — REGNUM Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может вернуться в «Уфу». Об этом 24 декабря сообщил генеральный директор башкирского клуба Ринат Шайбеков.

«Мы действительно предложили Шамилю Газизову вернуться в клуб. Он сказал, что до Нового года принимать решение не будет, всё после», — цитирует Шайбекова «Чемпионат».

Напомним, летом 2020 года Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака», а в декабре он покинул этот пост. До прихода в московский клуб Газизов долгое время работал гендиректором «Уфы».

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