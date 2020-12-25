Париж, , 10:02 — REGNUM Французский футбольный клуб ПСЖ подпишет трёхлетний контракт с аргентинским тренером Маурисио Почеттино. Об этом 25 декабря сообщил журналист Николо Скира.

Отмечается, что Почеттино возглавит команду после ухода Томаса Тухеля с поста главного тренера. Контракт будет заключён до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Тухель был отправлен в отставку за полгода до истечения контракта.

Почеттино возглавлял лондонский «Тоттенхэм Хотспур» с 2012 по 2019 год.

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