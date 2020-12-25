Вашингтон, , 09:46 — REGNUM В новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команды из Канады смогут играть на своих домашних аренах. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба НХЛ.

«На основе наших обсуждений с властями канадских провинций мы считаем, что достигли соглашений, по которым каждая из канадских команд может начать играть на своих домашних аренах со старта нового сезона», — заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Ранее власти провинции Онтарио объявили о введении жёстких ограничительных мер с 26 декабря. Ограничения касаются, в том числе, запрета на проведение игр и тренировок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый сезон регулярного чемпионата НХЛ начнётся 13 января.

Читайте ранее в этом сюжете: В НХЛ рассказали о новом сезоне и назвали дату начала матчей