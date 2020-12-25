Москва, , 08:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал свою драку с Владимиром Минеевым. Об этом 25 декабря сообщает ТАСС.

«Доигрался? Похоже, да. Видимо, все это связано с потасовкой», — сказал Исмаилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Исмаилов вместе с Минеевым устроили массовую драку на турнире Fight Nights Global в Москве.

Дерущихся разняла полиция, оба бойца были доставлены в отделение. Позднее Исмаилова отпустили, на него составили протокол за мелкое хулиганство.

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