Москва, , 08:49 — REGNUM На бойца ММА Магомеда Исмаилова составлен административный протокол за мелкое хулиганство после массовой драки на турнире в Москве. Об этом 25 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что Исмаилов отпущен из полиции. На него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

Исмаилову грозит штраф либо арест до 15 суток. Решение о наказании будет принимать суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Исмаилов вместе с Владимиром Минеевым устроили массовую драку на турнире Fight Nights Global в Москве.

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