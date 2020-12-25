Москва, , 08:15 — REGNUM Бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили массовую драку на турнире Fight Nights Global в Москве. Инцидент произошёл 24 декабря.

Исмаилов и Минеев не были участниками турнира. После одного из поединков Минеев вышел в клетку для интервью, во время которого упомянул Исмаилова. Он пригласил давнего соперника в клетку, спросив, не испугался ли тот.

Когда оба оказались на ринге, произошла небольшая словесная перепалка, после которой Исмаилов атаковал Минеева. В результате завязалась массовая драка.

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