Посёлок городского типа Ола, Магаданская область, , 05:21 — REGNUM В посёлке Ола Магаданской области открыли новый плавательный бассейн «Волна», построенный на средства единой субсидии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Бассейн длиной 25 метров — спортсмены уже начали тренироваться. Для всех желающих бассейн будет открыт в начале января.

«Уже больше сотни желающих проявили желание записаться. Пока у нас только один тренер, кандидат в мастера спорта. Но если дело так пойдёт и дальше, то будем ставить вопрос, чтобы взяли ещё одного тренера. Будем также набирать желающих в физкультурно-оздоровительные группы фитнеса или обучения плавания для маленьких детей. Для этого у нас уже есть инструктор», — сказал директор спорткомплекса Олег Каюн.

Губернатор Сергей Носов на открытии бассейна подарил Олегу Каюну сертификат на приобретение промышленного донного пылесоса. Ранее, во время рабочих объездов строительных объектов, с просьбой о помощи в приобретении устройства к губернатору обращался директор учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и Сергей Носов 1 декабря обсудили вопросы социально-экономического развития региона.