Дортмунд, Германия, , 23:59 — REGNUM Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал о том, как проводил детство.

«Всю жизнь я любил смотреть футбол. Думаю, это всегда приносило мне много позитивных эмоций. По субботам я тренировался с друзьями, а потом целый день смотрел футбол по телевизору: от АПЛ и Ла Лиги до Серии А.

Мне всегда нравилось наблюдать за успехами других форвардов. Вероятно, именно поэтому мне в удовольствие действовать на острие атаки. Мне очень нравился Мичу», — приводит слова норвежского футболиста портал VG.