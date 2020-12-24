Нант, Франция, , 23:49 — REGNUM Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек принял решение возобновить тренерскую карьеру и уже нашел новый клуб.

Согласно информации портала L'Equipe, 68-летний специалист возглавит «Нант», контракт подписан на один сезон. Доменек станет частью сформированного ранее тренерского штаба.

Напомним, что Доменек не тренировал 10 лет, последним местом его работы была сборная Франции, у руля которой он был с 2004 по 2006 год.

На данный момент «Нант» занимает 16-е место в чемпионате Франции, набрав 15 очков в 17 турах. Команда не может выиграть на протяжении последних восьми матчей.