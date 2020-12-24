Барселона, Испания, , 22:32 — REGNUM Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси поделился своим мнением об игре голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака.

«Против него играть здорово. Он один из лучших в мире, а играть против лучших всегда хорошо. Это дополнительно мотивирует постараться забить гол, и в каждом матче он показывает, насколько это сложно.

Приятно встретить его за пределами поля, но также и во время матчей — они становятся более захватывающими», — приводит слова капитана «Барсы» Sky Sports.

Напомним, что ранее голкипер «Атлетико» признал Месси лучшим игроком в мире на данный момент