Манчестер, Великобритания, , 21:57 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился ожидания от полуфинальной встречи Кубка лиги с «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне команды также сразились между собой на этой стадии, «горожане» по сумме двух матчей смогли обыграть «дьяволов» и вышли в финал турнира, впоследствии став обладателями трофея.

«В этот раз, надеюсь, мы своим шансом воспользуемся. Мы сделаем все, что в наших силах.

Думаю, сейчас мы в лучшей форме, в лучшем состоянии, чем тогда. Мы играем лучше, чем в прошлом сезоне, по-моему. Я по-настоящему уверен в нас», — рассказал Матич пресс-службе «Манчестер Юнайтед».