Сан-Хосе, США, , 21:49 — REGNUM Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» расстанется с российским форвардом Данилом Юртайкиным.

Согласно информации Cap Friendly, клуб поместил 23-летнего хоккеиста на дратф отказов с целью расторжения контракта.

Напомним, что весной 2019 года Юртайкин заключил с клубом контракт новичка, сроком на три года.

В прошлом сезоне Юртайкин провел 37 матчей за систему «Шаркс», набрав 17 (2+15) очков. В НХЛ россиянин сыграл 4 матча и не отличился очками.

В КХЛ правами на игрока с недавних пор владеет московский ЦСКА.