Париж, , 21:31 — REGNUM Стал известен размер компенсацию, которую «ПСЖ» должен будет выплатить главному тренеру Томасу Тухелю и его штабу за досрочное расторжение контракта.

Сумма оценивается в 7 миллионов евро, что составляет зарплату за 6 месяцев, оставшиеся по контракту, информирует Le Parisien. Соглашение между немецким специалистом и «ПСЖ» было рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, что накануне руководство «ПСЖ» уволило немецкого специалиста после победы над «Страсбуром» (4:0) и спустя 4 месяца после финала Лиги чемпионов. СМИ сообщают, что Тухель покинет клуб из-за конфликта со спортивным директором Леонардо.

Томас Тухель возглавлял «ПСЖ» с 2018 года и выиграл с командой 6 титулов.