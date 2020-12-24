Мадрид, , 20:58 — REGNUM Мадридский «Атлетико» ищет варианты замены на позицию правого защитника из-за десятинедельной дисквалификации защитника Кирана Триппьера. Игрок нарушил правила о ставках.

Согласно информации портала Sky Sports, в зимнее трансферное окно «матрасники» попробуют подписать игрока лондонского «Арсенала» Энсли Мэйтланда-Найлза из «Арсенала».

Напомним, что ранее «Арсенал» ответил отказом на 20-миллионное предложение «Вулверхэмптон» по переходу защитника.

В минувшем сезоне 23-летний англичанин вышел на поле в 8 матчах АПЛ.