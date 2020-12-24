Брюгге, Бельгия, , 20:33 — REGNUM Нападающий Бас Дост официально ушел из франкфуртского «Айнтрахта».

Согласно информации пресс-службы немецкой команды, 31-летний голландец продолжит карьеру в бельгийском чемпионате, где будет выступать за «Брюгге». В общей сложности Дост провел 36 матчей за «Айнтрахт» в Бундеслиге и забил 12 голов.

В текущем сезоне форвард в 12 матчах набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас».

Ранее в СМИ сообщалось, что голландцем заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо. «Айнтрахт» мог отпустить Доста за 5,5 миллиона евро.