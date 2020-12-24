Лондон, , 20:04 — REGNUM 26 декабря в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 «Арсенал» — «Челси».

Портал WhoScored составил символическую сборную из игроков «Арсенала» и «Челси». В сборной оказался лишь один представитель «канониров» — Дани Себальос.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Эдуар Менди (6.57), Бен Чилуэлл (7.28), Тиаго Силва (7.04), Курт Зума (7.34), Рис Джеймс (7.13), Н’Голо Канте (7.00), Мейсон Маунт (7.38), Дани Себальос (6.81), Кристиан Пулишич (6.85), Тимо Вернер (7.13), Тэмми Абрахам (7.02).