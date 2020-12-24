Челябинск, , 19:19 — REGNUM В Челябинске дан старт чемпионату России по фигурному катанию. Его открыли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

В соревнованиях участвуют 90 сильнейших спортсменов из разных регионов России. Фигуристы собираются разыграть четыре комплекта наград: в парном катании, танцах на льду, а также в женском и мужском одиночном катании.

Отметим, чемпионат проводится на ледовой арене «Трактор». Он будет проходить с 24 по 27 декабря.