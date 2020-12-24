Берлин, , 16:40 — REGNUM «Шальке-04» из Гельзенкирхена проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Аугсбурга» Марко Рихтеру, которого transfermarkt оценивает в 6 миллионов евро. Контракт Рихтера с «Аугсбургом» рассчитан до середины 2023-го года.

В текущем сезоне Рихтер сыграл в девяти матчах за «Аугсбург» в рамках немецкой Бундеслиги, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

Рихтер перешел в «Аугсбург» летом 2012-го года из академии «Баварии» на правах свободного агента.