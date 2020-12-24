Варшава, , 15:51 — REGNUM Польский футболист Роберт Левандовский признан лучшим футболистом мира в 2020 году по версии авторитетного издания The Guardian. Для определения победителя в данной номинации журнал опросил 271 футбольного эксперта, и сделал выводы по результатам их суммирования.

Роберт Левандовский обошел своих главных конкурентов и лучших футболистов мира последнего десятилетия — аргентинца Лео Месси и португальца Криштиану Роналду.

Футболист провел выдающийся сезон 2019/2020, став чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов в составе мюнхенской «Баварии». Он стал лучшим бомбардиром обоих турниров.

В текущем году Левандовский уже получил награду игрока года по версии Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), а также был награжден званием «Игрок года» по версии Всемирной футбольной организации (ФИФА). Кроме того, лучшим игроком года его признал и популярный спортивный портал goal.com.