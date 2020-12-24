Москва, , 15:48 — REGNUM Московское «Динамо» досрочно вернуло полузащитника Данила Липового из аренды в «Химках». Об этом 24 декабря сообщается на сайте клуба.

Аренда футболиста была рассчитана до конца сезона 2020/21, но он вернулся в «Динамо» уже сейчас. На зимние сборы 21-летний игрок поедет с основным составом «Динамо».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Липовой сыграл в восьми матчах, один из которых — в стартовом составе, и не отметился результативными действиями.