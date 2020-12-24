Париж, 24 декабря 2020, 15:08 — REGNUM Французский футбольный клуб ПСЖ досрочно расторгнет контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом 24 декабря сообщает L'Equipe.
По информации издания, руководство ПСЖ уже сообщило Тухелю о расторжении договора. Причём срок действия соглашения был до июня 2021 года.
Отмечается, что возможной причиной увольнения 47-летнего немецкого тренера могло стать его недавнее интервью, вызвавшее недовольство сотрудников клуба.
Тухель возглавляет ПСЖ с 2018 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Франции и впервые в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов.