Париж, , 15:08 — REGNUM Французский футбольный клуб ПСЖ досрочно расторгнет контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом 24 декабря сообщает L'Equipe.

По информации издания, руководство ПСЖ уже сообщило Тухелю о расторжении договора. Причём срок действия соглашения был до июня 2021 года.

Отмечается, что возможной причиной увольнения 47-летнего немецкого тренера могло стать его недавнее интервью, вызвавшее недовольство сотрудников клуба.

Тухель возглавляет ПСЖ с 2018 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Франции и впервые в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов.