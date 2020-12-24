Москва, , 14:21 — REGNUM Главный тренер «Локомотива» Марко Николич может спокойно готовиться к продолжению сезона. Об этом 24 декабря заявил новый генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

«Ситуация в клубе стабильная, есть действующий контракт с главным тренером. Николич тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона», — цитирует Леонченко «Матч ТВ».

Он отметил, что в клубе всё функционирует в рабочем режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свои должности в «Локомотиве» покинули гендиректор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. 23 декабря в клубе был избран новый состав совета директоров.

Напомним, Марко Николич стал главным тренером «Локомотива» в мае после того, как Кикнадзе и Мещеряков не стали продлевать контракт с Юрием Сёминым.

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