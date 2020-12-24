Рим, , 14:06 — REGNUM Московский «Спартак» предлагал контракт главному тренеру «Сассуоло» Роберто де Дзерби. Об этом 24 декабря сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, «Спартак» предпринял попытку заменить Доменико Тедеско в зимнюю паузу, предложив де Дзерби контракт с зарплатой €3 млн в год.

Отмечается, что «Спартак» был готов выплатить компенсацию итальянскому клубу, но тренер сам отказался от возможности переехать в Россию.

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