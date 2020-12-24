Зальцбург, Австрия, , 13:51 — REGNUM Международный союз биатлонистов (IBU) проконсультируется с Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями по вопросу допуска российских биатлонистов на чемпионат мира. Об этом 24 декабря сообщили в IBU.

«Нам нужно подробно изучить решение CAS, затем IBU разработает необходимые процедуры и принципы, которые позволят принять решение по вопросу допуска спортсменов к чемпионату мира», — говорится в заявлении IBU.

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) принял санкции в отношении российского спорта, запретив на два года спортсменам участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом и гимном России.

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