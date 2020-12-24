Москва, , 13:38 — REGNUM Матч со сборной Канады является для сборной России по хоккею хорошим уроком перед молодёжным чемпионатом мира. Об этом 24 декабря заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«Матч мы детально разобрали, ведется работа над ошибками. Я уверен, что тренерский штаб сделает выводы после этой генеральной репетиции», — цитирует Ротенберга ТАСС.

По его словам, поражение в выставочном матче перед чемпионатом мира будет хорошим уроком, из которого «нужно извлечь очень много пользы в плане работы над ошибками».

Как сообщало ИА REGNUM, молодёжная сборная России по хоккею проиграла команде Канады со счётом 0:1.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России по хоккею проиграла Канаде в выставочной игре перед МЧМ-2021