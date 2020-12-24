Москва, , 13:03 — REGNUM Лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в декабре признан наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба РПЛ.

За Черевченко единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и «Матч Премьер». Он признаётся лучшим тренером месяца в РПЛ второй раз подряд.

В декабре «Химки» под руководством Черевченко одержали две победы и один раз сыграли вничью.

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