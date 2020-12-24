Москва, , 12:59 — REGNUM Лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в декабре признан полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба РПЛ.

Отмечается, что за Кухарчука отдали свои голоса эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Болельщики проголосовали за иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Также на награду претендовали вратарь Сослан Джанаев («Сочи»), полузащитник Алексей Сутормин («Зенит») и нападающий Маркус Берг («Краснодар»).

В декабре Кухарчук сыграл в трёх матчах РПЛ, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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