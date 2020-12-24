Чайковский, Пермский край, 24 декабря 2020, 11:57 — REGNUM Победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону стала Лариса Куклина. Она преодолела дистанцию 15 км за 46 минут и 26,1 секунды допустила один промах.
Второе место заняла Полина Шевнина, которая также допустила один промах на огневых рубежах и отстала на 29,8 секунды.
Замкнула тройку Лейсан Бикташева, отстрелявшая без промахов и отставшая от победительницы на 35,5 секунды.
Чемпионат России по биатлону проходит в городе Чайковский (Пермский край).