Буэнос-Айрес, , 11:33 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» одержал победу над аргентинским «Расингом» в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Боки Хуниорс» голы забили Эдуардо Сальвио (23) и Себастьян Вилья (61), реализовавший пенальти.

Напомним, в первом матче «Бока Хуниорс» проиграла со счётом 0:1. Таким образом, по сумме двух игр «Бока Хуниорс» вышла в полуфинал Кубка Либертадорес, где сыграет с бразильским «Сантосом».

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