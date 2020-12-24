Москва, 24 декабря 2020, 11:00 — REGNUM В состав наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) вошёл директор Росгвардии Виктор Золотов. Об этом 24 декабря сообщил президент организации Станислав Шевченко.
«Было принято решение включить в члены наблюдательного совета Золотова Виктора Васильевича», — приводит слова Шевченко пресс-служба ВФВ.
Отмечается, что 23 декабря прошло заседание наблюдательного совета ВФВ, в ходе которого была дана оценка «удовлетворительно» работе организации в 2020 году.