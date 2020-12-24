Тампа, США, , 10:45 — REGNUM Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит весь сезон 2020/21 регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Никита Кучеров Resolute

Отмечается, что Кучеров травмирован, ему будет проведена операция на бедре.

«Тампа» переведёт 27-летнего форварда в список травмированных. Это может помочь клубу решить проблемы с потолком зарплат и подписать новый контракт с Энтони Чирелли.

Напомним, в сезоне 2019/20 Кучеров в составе «Тампы» выиграл Кубок Стэнли.