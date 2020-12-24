Москва, , 09:49 — REGNUM Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков покинут свои должности. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что на общем собрании акционеров клуба избран новый состав совета директоров. В него вошли Александр Плутник, Валерий Филатов, Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев и Виктор Шендрик.

Председателем совета директоров стал Александр Плутник. Новым генеральным директором «Локомотива» назначен бывший футболист клуба Владимир Леонченко, который с 2008 по 2019 год занимал посты исполнительного директора и председателя совета профсоюза игроков и тренеров.

Напомним, руководство Кикнадзе и Мещерякова вызвало недовольство болельщиков клуба после того, как в мае они решили не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

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