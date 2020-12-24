Лион, Франция, , 08:58 — REGNUM «Лион» одержал победу над «Нантом» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лиона» голы забили нападающие Карл Токо Экамби (4), Тино Кадевере (37) и полузащитник Лукас Пакета (44).

На сегодняшний день «Лион» занимает первое место в чемпионате Франции, в активе команды 36 очков после 17 туров. «Нант» идёт на 16-м месте с 15 очками.

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