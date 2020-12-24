Мадрид, , 08:41 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над «Гранадой» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Реала» голы забили полузащитник Каземиро (57) и нападающий Карим Бензема (93).

На сегодняшний день «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, в активе команды 32 очка после 15 матчей. «Гранада» идёт на седьмом месте с 21 очком после 14 игр.

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