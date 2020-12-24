Болонья, Италия, , 08:37 — REGNUM «Болонья» сыграла вничью с «Аталантой» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:2, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В первом тайме нападающий «Аталанты» Луис Мурьель оформил дубль. Во втором тайме «Болонья» отыгралась благодаря голам Такэхиро Томиясу и Неуэна Паса.

На сегодняшний день «Болонья» занимает 13-е место в чемпионате Италии, в активе команды 15 очков. «Аталанта» идёт на седьмом месте с 22 очками.

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