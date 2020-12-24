Милан, Италия, , 08:23 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Лацио» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:2, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Милана» голы забили нападающий Анте Ребич (10), полузащитник Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти (17) и защитник Тео Эрнандес (92).

У «Лацио» точными ударами отметились хавбек Луис Альберто и форвард Чиро Иммобиле.

На сегодняшний день «Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 34 очка. «Лацио» идёт на восьмом месте с 21 очком.

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