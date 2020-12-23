Верона, Италия, , 23:53 — REGNUM Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес подвел итоги прошедшего матча 14-го тура Серии А с «Вероной». Встреча завершилась победой «нерадзурри» со счетом 2:1, а сам аргентинец отметился голом.

«Мы играли против сильного клуба и не сдавались. Мы хорошо сыграли в первом тайме, пускай не забили. Во втором мы продемонстрировали свое рвение.

Я прибыл в «Интер» для того, чтобы что-нибудь выиграть с клубом. Сейчас такая возможность у нас есть. Мы работаем каждый день для того, чтобы ее иметь.

Есть сложные матчи вроде этого, нам пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы набрать 3 очка», — рассказал аргентинский форвард Sky Sport Italia.