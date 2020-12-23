Сочи, Краснодарский край, , 23:31 — REGNUM Нападающий петербургского СКА Богдан Якимов продолжит карьеру в составе «Сочи».

В состав «армейцев с берегов Невы» в результате обмена вернулись форварды Павел Кукштель и Даниил Огирчук, набиравшиеся опыта в клубе ниже рангом.

Это схема «обменов», подразумевающая аренду игроков, активно используется СКА на протяжении последних лет. Так, клуб регулярно отдает своих игроков поддерживать игровую форму в команды вроде «Сочи».

Якимов присоединился к бесконечной системе СКА весной этого года, когда петербургский клуб выкупил его у «Северстали». В составе новой команды форвард провел 6 матчей в КХЛ, не набрав очков.

Кукштель провел за «Сочи» 22 матча и набрал 3 (1+2) очка. Огирчук отличился 2 (1+1) баллами в 24 играх.