Лондон, , 22:42 — REGNUM 23 декабря в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365» в рамках ¼ финала Кубка Лиги сезона 2020/21 «Тоттенхэм» одержал уверенную победу над «Сток Сити» со счетом 3:1.

Статистику матча («Сток Сити» / «Тоттенхэм»)

Удары 8/12

Удары в створ 3/6

Владение 33%/67%

Нарушения 13/13

Угловые 0/9

Забитые мячи: Гарет Бейл (Харри Уинкс) 22 — 0:1, Джордан Томпсон (Джакоб Браун) 53 — 1:1, Бэн Дэвис 70 — 1:2, Харри Кейн (Мусса Сиссоко) 81 — 1:3.

Помимо «Тоттенхэма» в полуфинал Кубка Лиги вышли «Брентфорд» и «Манчестер Сити».