Лондон, 23 декабря 2020, 22:42 — REGNUM 23 декабря в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365» в рамках ¼ финала Кубка Лиги сезона 2020/21 «Тоттенхэм» одержал уверенную победу над «Сток Сити» со счетом 3:1.
Статистику матча («Сток Сити» / «Тоттенхэм»)
Удары 8/12
Удары в створ 3/6
Владение 33%/67%
Нарушения 13/13
Угловые 0/9
Забитые мячи: Гарет Бейл (Харри Уинкс) 22 — 0:1, Джордан Томпсон (Джакоб Браун) 53 — 1:1, Бэн Дэвис 70 — 1:2, Харри Кейн (Мусса Сиссоко) 81 — 1:3.
Помимо «Тоттенхэма» в полуфинал Кубка Лиги вышли «Брентфорд» и «Манчестер Сити».