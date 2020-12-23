Верона, Италия, , 22:41 — REGNUM «Верона» приняла на своем поле миланский «Интер» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась победой команды Антонио Конте со счетом 2:1.

Эта победа стала седьмой кряду для миланской команды в рамках чемпионата — лучший показатель Конте за рулем «Интера».

На данный момент «Интер» поднялся на первую строчку чемпионата, в их активе 33 очка в 14 матчах. Тем не менее «нерадузурри» уже сегодня вечером может опередить «Милан», он играет с «Лацио».