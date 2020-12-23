Мадрид, , 22:23 — REGNUM Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облака поделился личным мнением о капитане «Барселоны» Лионеле Месси, который накануне установил рекорд по количеству забитых голов за один клуб.

«В мои ворота он забил много голов. Слишком много! Но он великий игрок, невероятный, лучший!

Часто бывает так, что он забивает тебе, а ты даже не понимаешь, почему он забил так легко. Иногда есть ощущение, что он даже не пробил, а отдал пас в ворота.

Иногда тебе кажется, что он у тебя под контролем, но спустя секунду все меняется, он забивает гол — и «Барселона» побеждает. Иногда ты просто не видишь его. Может, думаешь, что ситуация пока не опасная. И вдруг он забивает. Такое случилось с нами в прошлом сезоне. Надо быть сосредоточенным на все сто процентов.

Защитники делают что могут, но с точки зрения тактики мало что можно сделать, чтобы остановить Месси. Вы просто не знаете, что он собирается делать.

Все, что вы можете делать, — это играть жестко и не оставлять его без опеки. Надо стараться отобрать мяч, но не фолить у штрафной, потому что он прекрасно исполняет штрафные. Он прекрасен во всем.

Если выходишь к нему слишком близко, он пройдет мимо тебя, если стоишь слишком далеко — он пробьет. Сложно понять, как защищаться против него, потому что он непредсказуем. Это просто невозможно», — приводит слова Облака портал Sky Sports.

Напомним, что аргентинский форвард отметился 644-м голом за «Барселону» в матче с «Вальядолидом».